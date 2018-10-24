НАТО исключила возможность ответа России ядерными ракетами в Европе

Брюссель, 24 октября. Государства НАТО не намерены размещать новые ядерные ракеты в Европе в ответ на якобы существующую «российскую ракетную угрозу», заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Он уточнил, что организация не намерена отвечать на якобы наращивание ракетного потенциала России. На пресс-конференции в Бельгии он подчеркнул, что альянс не будет отвечать «российской ракетной угрозе».

Кроме того, он подчеркнул, что Североатлантический альянс оценит последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам генерального секретаря, НАТО не стремится к новой гонке вооружений.

Ранее сообщалось, что НАТО никогда не откажется от диалога с Россией. Североатлантический альянс никогда не откажется от диалога с Россией и попыток улучшить отношения с Москвой. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.