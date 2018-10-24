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Жириновский предложил отказаться от налога для самозанятых россиян в пользу патентов

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Жириновский предложил отказаться от налога для самозанятых россиян в пользу патентов

Москва, 24 октября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от идеи ввести налог для самозанятых россиян в пользу патентов.

«Налог на самозанятых — лучше патент, давайте патент небольшой, чтобы люди могли работать и не боялись», — отметил он в среду, выступая перед журналистами.

В настоящее время в Госдуме рассматривается пакет законопроектов, предлагающих ввести налоговый режим для самозанятых граждан. Налог на профессиональный доход может быть введен в отношении россиян, которые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. При этом доход таких граждан не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.

Ставка налога составит 4% для тех, кто работает с физлицами, и 6% для россиян, работающих с юридическими лицами. Перейти на новую систему налогообложения можно будет через приложение для смартфонов «Мой налог».

Автор: Василий Котов
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