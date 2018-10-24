США развернули первую и провальную кибероперацию против российских журналистов

Как стало известно Федеральному агентству новостей, киберкомандование США (United States Cyber Command) впервые развернуло операцию в Интернете против Российской Федерации, и эта первая операция оказалась неудачной.

Как сообщается в американской прессе, в частности в The New York Times (NYT), цель операции — противодействие «распространению дезинформации и вмешательства России в выборы». Американцы назвали также цели атаки — это лица, которые якобы вмешивались в американские президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает NYT, ссылаясь на собственные источники.

«Кампания, включавшая в себя несколько миссий, проведенных в последние несколько дней, — первая операция подобного рода за рубежом по защите выборов в США, включая ноябрьские промежуточные выборы в конгресс», — сообщает газета.

Сообщается, что российским гражданам были разосланы некие «прямые сообщения», из которых следовало, что американские оперативники идентифицировали их и отслеживают их деятельность в Сети. То есть в текстах сообщается о том, что United States Cyber Command следит за деятельностью указанных лиц и эта деятельность не нравится американцам.

Источники в американской прессе не уточняют, о каких сотрудниках спецслужб идет речь, однако редакция ФАН может сегодня заявить, что команда United States Cyber Command села в калошу.

Дело в том, что сообщение подобного рода с угрозами от анонимного источника получили несколько российских журналистов, в том числе и генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев. Неизвестные сообщили руководителю издания, что следят за ним и его коллегами.

«Передай своим коллегам что мы следим за всеми», — говорилось в сообщении (орфография и пунктуация авторские. — Прим. ФАН).

Кроме того, журналистам в анонимной рассылке пригрозили, что они «ответят за свои действия».

При оценке первоначальной информации специалисты ФАН сделали два вывода. Первые — сообщения, по-видимому, писались на английском языке и затем переводились роботом. Второе — в первой порции сообщений в качестве отправителя использовались реальные телефоны, местонахождение и принадлежность которых сейчас проверяется, а затем атакующие использовали анонимные сервисы рассылок.

Стоит отметить, что ранее руководство издания не обращало внимания на подобные сообщения, но после того как данная информация просочилась в американские СМИ, стало ясно, что речь идет о целенаправленной атаке американских вооруженных сил на российскую прессу.

Заметим, речь не идет о том, что американские кибервойска атакуют каких-то хакеров, в отношении которых есть достоверная информация о совершенных ими правонарушениях. United States Cyber Command атакует обычных российских журналистов, причем делает это максимально позорным образом — рассылая анонимные угрозы на публичные телефоны.

Редакция ФАН рассчитывает на адекватную оценку происходящего со стороны правоохранительных органов России. Кибератаки являются недопустимым и преступным вмешательством во внутренние дела Российской Федерации. Вызывает удивление и сожаление, что США и официальные структуры этой страны, такие как United States Cyber Command, совершают массовые преступные акты в отношении лиц, вина которых заключается лишь в том, что они являются российскими журналистами.

Редакция ФАН следит за развитием событий и сообщит своим читателям о реакции российских правоохранителей и результатах расследования данной атаки США на российскую прессу.