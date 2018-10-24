МИД РФ прокомментировал итоги выборов в Камеруне

Москва, 24 октября. Россия рассчитывает, что прошедшие в Камеруне выборы президента будут способствовать устойчивому политическому и социально-экономическому развитию в африканской стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Уточняется, что в ходе голосования наблюдатели от Африканского союза не отметили серьезных нарушений.

«Выражаем готовность к продолжению многопланового взаимодействия с Яунде на благо народов наших стран и в интересах укрепления мира и стабильности на Африканском континенте», — подчеркивается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Президентские выборы в Камеруне прошли 7 октября. Их официальные результаты были обнародованы конституционным советом республики в понедельник. Победу с результатом в 71,28% голосов одержал действующий президент Камеруна Поль Бийя.