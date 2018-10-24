НАТО приветствует участие наблюдателей из России и Белоруссии в учениях альянса

Брюссель, 24 октября. НАТО поддерживает участие наблюдателей из России и Белоруссии в учениях военно-политического блока Trident Juncture 2018 («Единый трезубец — 2018»), заявил генеральный секретарь Североантлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что российские и белорусские наблюдатели будут следить за проведением учений Trident Juncture 2018.

«Мы пригласили наблюдателей всех заинтересованных стран, — констатировал представитель военно-политического блока, — и мы приветствуем тот факт, что Россия и Белоруссия приняли это приглашение».

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что авианосец США Harry S. Truman прибыл в Норвегию для участия в учениях НАТО Trident Juncture 2018. По словам генерала, американский авианосец должен продемонстрировать России военный потенциал Североатлантического альянса.