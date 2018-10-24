Что прыгали – вранье: Стогниенко узнал, как вели себя фанаты ЦСКА перед обрушением эскалатора в Риме

Москва, 24 октября. Телекомментатор и журналист Владимир Стогниенко отреагировал на сообщения о том, что эскалатор в центре Рима обрушился из-за того, что болельщики столичного ЦСКА активно на нем прыгали.

Журналист написал в своем микроблоге социальной сети Twitter, что лишь сейчас он смог связаться с приятелем, который был в Риме. По словам очевидца, сообщения о том, что фанаты прыгали — вранье. При этом приятель журналиста добавил, что болельщики пели, но в этом нет ничего особенного.

Только сейчас получилось связаться с приятелем, который в Риме был. Он отделался синяками, а друзья его сильно пострадали. Скорую, говорит, ждали минут 40. Фото жуткие, но их выложить не могу.

Всем пострадавшим - выздоровления. pic.twitter.com/u421c24TOw — Владимир Стогниенко (@VStognienko) October 24, 2018

«Он [приятель] отделался синяками, а друзья его сильно пострадали. Скорую, говорит, ждали минут 40. Фото жуткие, но их выложить не могу», — написал он.

Стогниенко также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Подписчики Стогниенко в комментариях под постом отмечают, что история про прыгание раздулась итальянцами, как прикрытие своей преступной халатности.

Напомним, фанаты московского ЦСКА направлялись на «Стадио Олимпико», где проходила лигочемпионская встреча между «армейцами» и итальянской «Ромой». Эскалатор в метрополитене на одной из центральных улиц Рима рухнул в тот момент, когда на нем находилось большое количество людей, в основном — болельщики московского ЦСКА. В результате инцидента пострадали более 30 человек.