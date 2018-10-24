В НАТО оценят последствия выхода США из ДРСМД

Вашингтон, 24 октября. Североатлантический альянс оценит возможные последствия выхода Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), НАТО не стремится к новой гонке вооружений. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

При этом представитель организации заявил, что соглашение важно для мирового сообщества, однако Москве необходимо ответить на вопросы Вашингтона по соблюдению прописанных в нем условий.

Напомним, президент США Дональд Трамп на днях заявил о намерении Вашингтона выйти из совместного с Россией договора, так как Москва, по его мнению, якобы нарушает данное соглашение. Кроме того, добавил Трамп, США будут развивать вооружения.

Многие эксперты в связи с намерением США выразили мнение, что выход страны из договора приведет к глобальным последствиям и нанесет ущерб системе стратегической безопасности.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время прошедших в Москве переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным провел детальное обсуждение контроля над вооружениями, а также заявления американского лидера о намерении Вашингтона выйти из соглашения.