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Сын Кержакова остался с футболистом, несмотря на решение суда

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Сын Кержакова остался с футболистом, несмотря на решение суда

Санкт-Петербург, 24 октября. Несмотря на решение Петроградского суда, сын экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова остался с отцом. Об этом футболист сообщил Федеральному агентству новостей.

«Ребенок сейчас со мной живет. Меня никто ни о чем не информировал. Ко мне никто не обращался. Мне официально никаких исполнительных листов не было прислано», — пояснил он.

23 октября Петроградский суд принял решение временно передать сына Кержакова матери Милане, с которой спортсмен находится в бракоразводном процессе.

Сын Кержакова остался с футболистом, несмотря на решение суда

Свадьба Кержакова и дочери сенатора Вадима Тюльпанова Миланы состоялась летом 2015 года. Весной 2017 года у пары родился ребенок. Чуть ранее Милана потеряла отца, после чего, по собственным словам, впала в депрессию.

В конце прошлого года она рассказала, что находится в непростых отношениях с Кержаковым, а весной 2018 года заявила, что муж прячет от нее ребенка. Позднее Милана принесла извинения и сообщила о своих проблемах с наркотиками, но спустя время заявила о том, что сделала это признание под давлением мужа. Осенью она подала на развод.

Автор: Василий Котов
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