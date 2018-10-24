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Копия «Титаника» отправится в плавание в 2022 году

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Копия «Титаника» отправится в плавание в 2022 году

Нью-Йорк, 24 октября. Австрийская компания Blue Star Line планирует построить точную копию «Титаника». Корабль будет называться «Титаник —2» и повторит маршрут легендарного корабля.

После постройки создатели планируют запустить его из Саутгемптона в Нью-Йорк. Рейс отправится в плавание в 2022 году.

По словам создателей, салон внутри корабля, а также кабина будет такими же, как в оригинальном «Титанике». Кроме того, пассажиры должны будут одеться в костюмы начала XX века.

Как сообщает телеканал «360», при постройке корабля будут использованы современные средства безопасности. Также корабль будет оснащен достаточным количеством шлюпок, которых хватит на 2435 пассажиров и 900 членов экипажа.

Автор: Денис Коробейников
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