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СК РФ опубликовал видео допроса подозреваемого в изнасиловании детей под Иркутском

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СК РФ опубликовал видео допроса подозреваемого в изнасиловании детей под Иркутском

Иркутск, 24 октября. СК РФ по Иркутской области опубликовал видео допроса 51-летнего Сергея Шеремета, задержанного по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних в Иркутском районе.

Во время допроса, отвечая на соответствующий вопрос сотрудников правоохранительных органов, мужчина признал свою вину.

«Да, признаю», — ответил Шеремет.

Согласно версии следствия, 51-летний мужчина изнасиловал двух двенадцатилетних девочек днем 19 октября. СК РФ по региону и оперативные сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области оперативно установили личность подозреваемого. Шеремета, ранее судимого за аналогичные преступления, задержали 24 октября в деревне Столбова Иркутского района при активном содействии местных жителей.

Все время, пока велись поисковые мероприятия, а фото и данные подозреваемого распространили в СМИ и соцсетях, мужчина скрывался в лесу неподалеку от деревни.

В ближайшее время ему предъявят обвинение, будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Автор: Екатерина Кухарева
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