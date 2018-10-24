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Магистральный газопровод загорелся во Владимирской области

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Магистральный газопровод загорелся во Владимирской области

Воронеж, 24 октября. Возле деревни Адино во Владимирской области произошло возгорание магистрального газопровода. Как сообщает в среду главное управление МЧС по региону, над ликвидацией последствий в настоящее время работают более 30 человек. 

В сообщении Минэнерго РФ сказано, что прорыв магистрального газопровода диаметром 1200 миллиметров с последующим факельным горением на высоту 20 метров произошел в 07.25 по московскому времени в 1,5 км от населенного пункта Адино Меленковского района.

Энергетики информируют, что газоснабжение потребителей не нарушено, транспортировка газа осуществляется по резервной линии.

В 08.00 магистральный газопровод был перекрыт, открытое горение было ликвидировано к 08.15.

В настоящее время на месте работают сотрудники газовых служб, МЧС, а также лесники.

Напомним, ранее крупный пожар произошел на рынке «Джулия» в Ахтубинске, площадь которого составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Автор: Тимур Румянцев
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