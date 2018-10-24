Пострадавшему в Риме российскому болельщику не будут ампутировать ногу
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Рим, 24 октября. Российскому болельщику, который пострадал при сбое в работе эскалатора в метрополитене Рима, не будут ампутировать ногу.
По последним данным, всего были госпитализированы 16 российских болельщиков, 8 из них уже выписали.
Ночью врачи провели самым тяжелым операции. Как передает Mash, в настоящее время еще двое пострадавших находятся на операционном столе.
Кроме того, врачи осмотрев болельщика из России, который пострадал больше всех, пришли к выводу, что в ампутации ноги нет необходимости.
Напомним, инцидент произошел накануне вечером. Пострадавшие в Риме россияне направлялись на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА с «Ромой». При спуске на станцию метро «Репубблика» эскалатор вышел из строя.