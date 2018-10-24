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Пострадавшему в Риме российскому болельщику не будут ампутировать ногу

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Пострадавшему в Риме российскому болельщику не будут ампутировать ногу

Рим, 24 октября. Российскому болельщику, который пострадал при сбое в работе эскалатора в метрополитене Рима, не будут ампутировать ногу.

По последним данным, всего были госпитализированы 16 российских болельщиков, 8 из них уже выписали.

Ночью врачи провели самым тяжелым операции. Как передает Mash, в настоящее время еще двое пострадавших находятся на операционном столе.

Кроме того, врачи осмотрев болельщика из России, который пострадал больше всех, пришли к выводу, что в ампутации ноги нет необходимости.

Пострадавшему в Риме российскому болельщику не будут ампутировать ногу

Напомним, инцидент произошел накануне вечером. Пострадавшие в Риме россияне направлялись на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА с «Ромой». При спуске на станцию метро «Репубблика» эскалатор вышел из строя.

Автор: Катерина Иванова
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