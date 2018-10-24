«ЕС не на вашей стороне»: россияне ответили на киевское «наказание» за проезд по Крымскому мосту

Киев, 24 октября. Украинский закон о привлечении к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы страны касается только иностранцев, которые посещают Крым. Крымчане, проезжающие по мосту через Керченский пролив, под действие этой нормы не попадают. Об этом заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, жителям Крыма грозит только административная ответственность.

«Граждане, которые незаконно въезжают или выезжают из Крыма, будут, как и ранее, нести ответственность по статье 204-2 — административную», — сказал Слободян в эфире радио «Крым.Реалии».

Он отметил, что для Киева российские документы крымчан «не имеют никакой юридической силы». Следовательно, у украинской погранслужбы нет оснований рассматривать их в рамках действия нового закона.

«Для нас крымчане — граждане Украины, которые могли пересечь границу через закрытые пункты пропуска, но на территорию материковой Украины въезжают уже через официальные пункты контроля», — подчеркнул Слободян.

По его словам, к уголовной ответственности крымчан будут привлекать только в случае, если они пересекли украинскую границу «с целью причинения вреда интересам Украины».

Закон о введении уголовной ответственности за нелегальное проникновение на территорию Украины касается только иностранцев, которые посещают Крым. Если после визита на полуостров зарубежным гражданам закроют въезд на украинскую территорию, а они все равно будут пытаться проникнуть в страну, их задержат и привлекут к уголовной ответственности.

Отметим, что данный законопроект, принятый Верховной радой, еще должен подписать президент Украины Петр Порошенко. Новая норма вступит в силу после ее опубликования в прессе.

Россияне ответили на киевское «наказание» за проезд по Крымскому мосту. Комментаторы в Сети отметили, что ни разу не видели на мосту через Керченский пролив украинских пограничников.

«Мы семьей месяц назад два раза по Крымскому мосту проехали. Что-то я не видел там украинцев, продающих билеты на право проезда», — написал в Twitter пользователь Колясик.

@Vremya_Pokazhet Мы семьёй месяц назад два раза по Крымскому мосту проехали. Что-то я не видел там украинцев, продающих билеты на право проезда. ) — Колясик (@voxxxxpopuli) 22 октября 2018 г.

А вот некоторых иностранцев озаботил вопрос: за что именно украинские власти решили сажать в тюрьму?

«Я что-то не пойму. Это если я гражданин одной из республик СНГ, я должен в Крым через Киев ездить? А если мне ближе через Краснодар? И меня за это на три года посадят?» — спросил Тельман Султанов.

Некоторые резонно отметили, что украинское «ужесточение» погранконтроля не влияет на посещение европейских стран после визита в Крым.

«Россияне миллионами посещают Крым без вашего ведома. Всех куда сажать будете? Кстати, страны ЕС не на вашей стороне — легко выдают визы всем без разбору, был ты в Крыму или не был», — написал в комментарии Олег Алексеевич.

Напомним, Крым стал субъектом РФ в 2014 году. После госпереворота на Украине жители полуострова провели референдум. 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на то, что полуостров вошел в состав РФ в соответствии с нормами международного права, Киев продолжает считать Крым украинской территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос о статусе региона закрыт окончательно.