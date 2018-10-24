Киевские радикалы потребовали от Порошенко закрыть «пророссийские» телеканалы

Киев, 24 октября. В Киеве радикальные националисты из группировки «Вольные люди» проводят акцию протеста напротив администрации президента Украины Петра Порошенко. Их главное требование — в короткие сроки закрыть телеканалы NewsOne и «112 Украина». Как сообщил Федеральному агентству новостей один из лидеров «Вольных людей» Иван Брацюн, эти СМИ пропагандируют «пророссийские» идеи и «портят информационную атмосферу» на Украине.

Радикалы из «Вольных людей» собрались на Банковой с самого утра, чтобы провести митинг и в очередной раз «заклеймить» телеканалы.

«Нас как настоящих украинцев раздражает тот факт, что они пытаются вести себя так, словно на Украине все еще власть [бывшего президента Украины Виктора] Януковича, — заявил ФАН Иван Брацюн. — Эти каналы не соблюдают языковые квоты, у них в эфире почти ежедневно звучит русский язык — так, как будто мова не является главным языком нашей страны. Кроме того, они устраивают пророссийские концерты 9 мая и в другие дни, которые не являются государственными праздниками Украины».

Один из главных грехов, которые националисты ставят в вину телеканалам, это то, что они приглашают в свои эфиры политологов, резко критикующих власть (и уже поэтому имеющих «пророссийскую» точку зрения). А также «токсичных» для нынешней власти политиков.

«Например, на телеканал NewsOne приходил [лидер движения «Украинский выбор»] Виктор Медведчук, кум Путина, и говорил там в прямом эфире возмутительные вещи. Например, что в Донбассе идет не война с Россией, а «гражданская война между украинцами». Или что Россия и Украина — «братские страны, несмотря ни на что». Что это, по-вашему, как не кремлевская пропаганда?» — задается вопросом Брацюн.

Он сообщил, что у организации «Вольные люди» есть специальная группа, которая отслеживает эфиры опальных телеканалов и «постоянно находит на них вопиющие нарушения».

«На Банковой мы намерены раздавать листовки людям, идущим на работу в администрацию президента. В этих листовках будут перечислены все те нарушения, которые допустили NewsOne и «112 Украина», — говорит радикал. — Мы хотим, чтобы на Банковой как можно быстрее вынесли решение наложить санкции на владельцев этих телеканалов. А в случае, если санкции не помогут и телеканалы по-прежнему будут нарушать закон, их, безусловно, следует закрыть».

При этом Брацюн сообщил, что «вообще-то телеканалов, которые вопиюще нарушают закон», в стране не два, а три: помимо NewsOne и «112 Украина», это еще и «Интер». Последний, по мнению радикалов, наиболее нагло нарушает языковые квоты, но на него «сверху приказа не поступало». Напомним, что неформальными кураторами «Вольных людей» являются депутаты фракции «Народный фронт» в Верховной раде Николай Княжицкий и Андрей Левус.

Надо сказать, что ранее «Вольные люди», выделяющиеся броской черно-желтой символикой и яркими плакатами, пикетировали Генпрокуратуру, Верховную раду и ряд районных судов с различными требованиями. Однако требование закрыть два телеканала появилось среди их лозунгов вскоре после того, как Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение наложить санкции на NewsOne и «112 Украина».

Тем самым «Вольные люди» подтвердили, что, как и другие радикальные группировки, действуют по прямому заказу высшей власти, спущенному вниз через депутатов Рады или силовиков. По мнению экспертов, включение радикалов в борьбу против двух опальных телеканалов может говорить о том, что процесс их возможного закрытия приобретает необратимый характер.