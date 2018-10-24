Disney перезапустит «Пиратов Карибского моря»

Нью-Йорк, 24 октября. Американская компания Disney планирует перезапустить картину «Пираты Карибского моря». Представители Disney ведут переговоры со сценаристами Реттом Ризом и Полом Верником.

Верник и Риз ранее работали над сценариями к первому и второму «Дедпулу», а также фантастическому фильму «Живое». В настоящий момент ничего не известно об актерском составе новой картины. Однако, по словам источников портала Deadline, вероятно, Джонни Депп не примет участие в фильме, сообщает телеканал «360».

Как ранее сообщала «Газета.ru», франшиза «Пираты Карибского моря» состоит из пяти частей. Она принесла создателям 4,5 миллиарда долларов за 14 лет.