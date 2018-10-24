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Следователи рассказали о содержании флешки «керченского стрелка»

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Следователи рассказали о содержании флешки «керченского стрелка»

Керчь, 24 октября. У студента четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, расстрелявшего сокурсников и подорвавшего бомбу, нашли флешку со скачанными книгами по химии и пиротехнике Об этом рассказал один из сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что на информационном носителе «керченский стрелок» сохранил инструкции по созданию взрывного устройства. При этом полицейский усомнился в возможности изготовления бомбы по этим схемам. Как пишет РИА Новости, сотрудник правоохранительных органов добавил: «Но ведь он собрал».

Ранее СМИ писали, что Росляков собирал на флешке инструкции по созданию самодельной бомбы, снимки здания колледжа, а также скриншоты из компьютерной игры DOOM.

Напомним, 17 октября Росляков пришел в колледж с ружьем и открыл огонь по людям на втором этаже. Затем он спустился на первый этаж и привел в действие взрывное устройство. Погиб 21 человек, около 50 получили травмы различной степени тяжести.

Следователи рассказали о содержании флешки «керченского стрелка»

Автор: Алия Садыкова
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