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Россия предложила помощь украинцам, пострадавшим в Риме

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Россия предложила помощь украинцам, пострадавшим в Риме

Москва, 24 октября. Российское посольство предложило помощь украинцам, которые пострадали в Риме при обрушении эскалатора на станции метро «Република».

Инцидент произошел перед матчем московского клуба ЦСКА и итальянской «Ромы». Среди госпитализированных оказались четверо украинцев, передает ТАСС со ссылкой на источник. Российское диппредставительство предложило оказать помощь пострадавшим гражданам Украины.

Всего в результате обрушения эскалатора на станции «Република» пострадали 19 болельщиков ЦСКА, из них 15 – россияне. Ранее сообщалось, что московский клуб оказывает помощь пострадавшим в индивидуальном порядке. Итальянская полиция в настоящее время проводит расследование по факту произошедшего.

Автор: Василий Котов
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