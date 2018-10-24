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Парламент Болгарии выступил против вотума недоверия правительству

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Парламент Болгарии выступил против вотума недоверия правительству

София, 24 октября. Парламент Болгарии выступил против предложения вынести вотум недоверия правительству страны во главе с Бойко Борисовым.

Инициатором вотума недоверия правительству выступила оппозиционная Болгарская социалистическая партия. Отмечается, что на этот шаг их подвигли проблемы в системе здравоохранения.

Участие в голосовании по этому предложению приняли 232 депутата парламента. Однако только 99 из них поддержали идею — большинство проголосовали против.

Парламент Болгарии выступил против вотума недоверия правительству

Ранее стало известно, что Болгария не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение». В Софии объяснили, что общественное телевидение не может себе позволить большие расходы, которые необходимы на подготовку болгарского участника.

Автор: Катерина Иванова
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