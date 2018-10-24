Тимошенко привела к администрации Порошенко митингующих украинцев

Киев, 24 октября. Возле администрации президента Украины в центре Киева проходит митинг, участники которого выступают против повышения цены на газ для населения.

Акцию протеста организовала партия «Батькивщина», которой руководит бывший украинский премьер Юлия Тимошенко.

Десятки протестующих стоят на пересечении Банковой и Институтской улиц. Сотрудники полиции перекрыли проход к администрации украинского президента.

В настоящее время митингующие выкрикивают лозунги с призывами к действующей власти уйти в отставку, для выступления организаторов была привезена звукоусиливающая аппаратура, передает РИА Новости.

19 октября украинское правительство подняло цену на газ на 23,5%. Новые цены будут действовать с начала ноября.