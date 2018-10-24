В Киеве подтвердили, что украинцы пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима

Киев, 24 октября. Украинские граждане пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима, их госпитализировали в местную клинику. Данную информацию подтвердили в департаменте консульской службы МИД Украины.

По данным ведомства, полученные украинскими гражданами травмы не представляют угрозы для жизни.

«Консул поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники» — говорится в сообщении департамента МИД Украины в Twitter.

Постраждалі в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік. Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців. Консул підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки. pic.twitter.com/pesd7Y4hGk — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 24 октября 2018 г.

Напомним, инцидент на станции итальянского метро «Репубблика» произошел накануне вечером. Эскалатор внезапно вышел из строя, пишет «Газета.ру». Сообщалось, что в тот момент в транспорте была группа российских болельщиков, прибывших на матч Рома — ЦСКА. По предварительным данным, пострадали около 30 человек, среди них 19 болельщиков ЦСКА, 15 из которых являются российскими гражданами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что московский футбольный клуб ЦСКА оказывает помощь пострадавшим болельщикам в индивидуальном порядке.