СМИ рассказали о возможном сообщнике «керченского стрелка»

Керчь, 24 октября. Следователям стали известны новые детали атаки на политехнический колледж в Керчи, где 18-летний четверокурсник Владислав Росляков убил более 20 человек. Как установило следствие, дверь запасного входа, через который студент пробрался в техникум, всегда была заперта на ключ.

По имеющимся данным, в день массовой бойни кто-то помог Рослякову пробраться незамеченным, открыв замок на двери. Сотрудники ведомства считают, что, вероятно, о планах «керченского стрелка» знал кто-то из его однокурсников и помогал ему организовать кровавую расправу, сообщает Life.ru.

Как стало известно, оружие студенту досталось не так просто, поскольку работники салона засомневались в документах Рослякова, но после телефонного звонка в Росгвардию все-таки продали ему ружье.

Сообщается, что лицензию на оружие «керченский стрелок» просил под якобы с целью самообороны. Следователи пытаются установить, почему полицейские не проверили, от кого он планировал защищаться.

Следователи изучили кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, что в техникум Росляков прошел через запасной вход, расположенный сбоку от парадного входа.

«На видео видно, что в коридоре первого этажа колледжа Рослякова, на котором одета футболка, встречает неизвестный молодой человек, который провожает его к столовой», — сообщил источник, отмечая, что, возможно, этот человек был сообщником Рослякова.

Студент политехнического колледжа в Керчи 17 октября расстрелял людей в учебном заведении и устроил взрыв. В результате трагедии погиб 21 человек. СК России сначала возбудил дело по статье (теракт), но позже переквалифицировал его в статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.