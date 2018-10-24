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Британские СМИ заявили, что переходный период после Brexit может быть продлен на годы

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Британские СМИ заявили, что переходный период после Brexit может быть продлен на годы

Лондон, 24 октября. Переходный период после Brexit, который должен был продолжаться до конца 2020 года, может быть продлен на несколько лет свыше этого срока. Об этом пишет газета Times, ссылаясь на документы, представленные членам правительства Великобритании.

Издание напомнило, что в последнее время британский премьер Тереза Мэй заявляла о возможности продления переходного периода на месяцы. При этом, согласно публикации, речь идет не о месяцах, а о годах.

Члены правительства были предупреждены об «отсутствии гарантий», что страна сможет в короткие сроки освободиться от условий переходного соглашения с Европейским союзом, если отделение Лондона от Брюсселя будет реализован согласно текущему плану Мэй.

Британская газета пишет, что решение о необходимости продлевать переходный период могут продлевать несколько лет. Напомним, 19 июня 2017 года Лондон начал переговоры с Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС.

Британские СМИ заявили, что переходный период после Brexit может быть продлен на годы

Автор: Алия Садыкова
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