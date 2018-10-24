Американский суд отказался пересмотреть приговор комику Биллу Косби

Москва, 24 октября. Американский суд отказался пересмотреть приговор 81-летнему комику Биллу Косби, который был обвинен в домогательствах и насильственных действиях сексуального характера, передает The New York Times.

Косби был приговорен к тюремному заключению на срок от трех до десяти лет. Бывший адвокат актер потребовал провести новое разбирательство, однако суд ему отказал.

«Суд определил, что поставленные вопросы не требуют слушания или прений», — подчеркнул судья Стивена О'Нилла.

В течение последних лет десятки женщин заявили, что подверглись домогательствам со стороны актера. В апреле присяжные признали Косби виновным, до вынесения вердикта суда комик находился под домашним арестом.