ЦСКА оказывает помощь пострадавшим в римском метро болельщикам

Санкт-Петербург, 24 октября. Московский футбольный клуб ЦСКА оказывает помощь пострадавшим болельщикам в результате обрушения эскалатора на станции «Република» в Риме в индивидуальном порядке, о чем стало известно Федеральному агентству новостей.

По словам источника, клуб готов оказать помощь пострадавшим в судебном деле, если до него дойдет. Отмечается, что для этого необходимо дождаться результатов расследования, которое уже начато местной полицией.

По одной из версий итальянской стороны, причиной обрушения могло стать поведение болельщиков, которые прыгали на ленте. Отмечается, что большинство пострадавших вернутся в Россию в ближайшие два дня.

Напомним, в 20.00 по московскому времени (19.00 — по римскому) на станции «Република» произошло обрушение эскалатора, в результате чего пострадали 19 болельщиков ЦСКА. 15 из них — граждане РФ. Всем была оказана медицинская помощь, наиболее сильно пострадавшие были направлены в три медицинских учреждения. Наиболее тяжелые случаи (их было три) находятся в больнице «Умберто I».