Согласились на предложение Путина: эксперт оценила новую эру в отношениях Японии и России

Власти Японии откроют новую эру в отношениях с Российской Федерацией. Об этом во время своего выступления в японском парламенте заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

«На основе отношений доверия между мной и президентом России мы решим территориальную проблему и заключим мирный договор», — подчеркнул он.

По словам Абэ, отсутствие мирного договора между государствами «ненормально», однако в настоящее время Токио выполняет договоренности, достигнутые во время визита президента России Владимира Путина в Нагато в 2016 году. Два года назад стороны подписали около 80 документов, среди которых были соглашения по экономическому сотрудничеству и облегчению визового режима.

«Уже второй год бывшие жители островов (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. — Прим. ФАН) могут посетить могилы предков, прибывая на острова на самолете, мы начали работу над реализацией совместной экономической деятельности», — заявил премьер.

Политический аналитик интернет-издания Politrussia Анна Сочина в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщила, что заявление Абэ выглядит несколько неожиданным. Так, принадлежность спорных, по мнению Японии, островов всегда была для Токио больным вопросом.

«Очень неожиданная и удивительная новость. Ведь буквально в сентябре во время Восточного экономического форума, на котором Владимир Путин предложил заключить временный мирный договор, Синдзо Абэ в довольно жесткой форме отказал, хотя все ждали другого. И я не понимаю, почему спустя такое непродолжительное время он вдруг решил передумать», — говорит эксперт.

Тогда же президент России отметил, что Москва не предлагала отказаться от решения территориального вопроса. По мнению президента РФ, заключение мирного договора могло способствовать «повышению уровня доверия между странами, что привело бы к ускорению решения территориальных проблем».

«Японцы просто согласились на предложение Путина. Я с трудом представляю, чтобы сейчас в Токио взяли и отказались от этих островов, потому что внутри государства и сам народ, и элита, и правительство очень жестко относятся к этой теме. Можно предположить, что это будет нечто подобное тому, что предлагал Владимир Путин на ВЭФ — 2018. С трудом представляю, что что-то резко поменяется. Будет просто временный договор с возможностью последующего урегулирования территориального спора», — заключила Анна Сочина.

Напомним, с середины прошлого века Россия и Япония ведут переговоры о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для реализации этой идеи стал вопрос о принадлежности южной части Курил.

В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. В свою очередь российское внешнеполитическое ведомство неоднократно заявляло, что суверенитет России над указанной территорией не подлежит сомнению.