Центробанк РФ предложил ограничить ставки по кредитам и займам

Москва, 24 октября. Центробанк России предлагает ограничить ставки по кредитам и займам до 1% в сутки. Финансовый регулятор подготовил проект соответствующих поправок к законам «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Как пишет РБК, новые ограничения предлагается ввести в силу следующим летом: с июля 2019 года. С момента принятия поправок до момента введения их в действие планируется установить ограничение ставки до 1,5% в день.

В пресс-службе Центробанка России отметили, что предложенные меры необходимы для повышения защиты потребителей услуг микрофинансовых организаций. Отметим, что 14 сентября Центробанк России повысил ключевую ставку с 7,25% до 7,5% годовых. Это первые за 3,5 года предпринятые меры в рамках ужесточения денежно-кредитной политики.