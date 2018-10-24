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В украинской новости о «задержании» мертвой россиянки появился новый поворот

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В украинской новости о «задержании» мертвой россиянки появился новый поворот

Москва, 24 октября. Граждане РФ и Украины намеревались переправить труп своей родственницы через российско-украинскую границу, выдав ее за живую пассажирку. Об этом сообщило региональное управление пограничной службы Украины в социальной сети Facebook.

По информации Федерального агентства новостей, российские пограничники были в курсе, что в автомобиле находится труп женщины, поскольку «никто этого не скрывал».

«Все документы были в порядке, поэтому выпустили. А решение, как транспортировать тело родственницы — их дело. Никто не выдавал ее за живую», — отметил собеседник, рассказывая про новый поворот в истории с «задержанием» мертвой россиянки.

Напомним, ранее представитель украинской погранслужбы Олег Слободян рассказал, что при пересечении границы РФ и Украины на контрольно-пропускном пункте «Гоптовка» было задержано транспортное средство, в котором якобы «пытались провезти труп». Труп женщины, по его словам, был пристегнут ремнем безопасности на заднем сиденье машины.

Супруг умершей женщины предоставил украинской стороне свидетельство о смерти от 22 октября, выданное компетентными инстанциями РФ.

Автор: Алексей Громов
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