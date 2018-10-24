Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Абэ анонсировал новую эру в отношениях России и Японии

34
0 Оставить комментарий

Абэ анонсировал новую эру в отношениях России и Японии

Токио, 24 октября. Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что Япония откроет новую эру в отношениях с Российской Федерацией.

«На основе отношений доверия между мной и президентом России мы решим территориальную проблему и заключим мирный договор», — отметил премьер-министр в программной речи в парламенте.

Абэ также назвал ненормальным отсутствие мирного договора между Россией и Японией.

Как заявил премьер-министр, достигнутые во время визита президента РФ Владимира Путина в Нагато в 2016 году сейчас активно выполняются. 

Напомним, 18 октября  Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что Россия предпринимает шаги для повышения доверия между Москвой и Токио, несмотря на санкции Японии против РФ.

 

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое