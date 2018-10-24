Стало известно, как Google разоряет пользователей

Москва, 24 октября. Приложение Google Новости разоряет своих пользователей, продолжая расходовать трафик в фоновом режиме. Соответствующие жалобы появились на форуме поддержки Google.

Как сообщил один из пользователей, приложение израсходовало у него более 12 гигабайт мобильного трафика. Это ему обошлось в 75 долларов. Как передает «ФедералПресс», приложение продолжало тратить гигабайты, несмотря на то, что в настройках пользователь разрешил Google Новости обновляться только через Wi-Fi.

Жалобы о том, что сервис тратит трафик, появились еще в июне. Тогда разработчики обещали оперативно устранить проблему.