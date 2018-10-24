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Экономика

Хабаровский край планирует укрепить экономическое сотрудничество с Китаем

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Хабаровский край планирует укрепить экономическое сотрудничество с Китаем

Хабаровск, 24 октября. Делегация Хабаровского края посетила китайскую провинцию Гуандун с официальным рабочим визитом. Ключевая задача встречи — развитие сотрудничества в экономической сфере, а также презентация экономического потенциала и льготных режимов, действующих на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что во время визита состоялась встреча исполняющего обязанности первого зампреда правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрия Чайки с заместителем главы провинции Гуандун Хуан Ниншэном.

Чайка обратил внимание на то, что у китайской стороны есть предметный интерес к взаимодействию с Хабаровским краем по линии малого и среднего бизнеса, в том числе речь идет об участии компаний и предприятий края в международных выставках, проводимых в КНР.

По данным AmurMedia, в состав российской делегации вошли представители 15 краевых предприятий, для которых была организована предпринимательская миссия по участию в мероприятиях 124-й сессии Кантонской выставки. Кроме того, хабаровские предприниматели посетили зону свободной торговли Наньша.

Автор: Алексей Громов
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