Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Аналитики объяснили, в каком случае доллар вырастет до 90 рублей

41
0 Оставить комментарий

Аналитики объяснили, в каком случае доллар вырастет до 90 рублей

Москва, 24 октября. При снижении цен на нефть на четверть от нынешнего уровня, а также при сохранении внешних ограничений серьезно повышаются риски быстрого ослабления курса рубля.

Как считают аналитики Института Гайдара, риск более быстрого падения курса рубля до 80–90 рублей за доллар будет очень высоким при сохранении внешних санкций, при продолжении работы бюджетного правила, предполагающего покупку валюты в резервы на открытом рынке, при снижении цен на нефть на 25%.

В подготовленном экономистами докладе в октябрьском сборнике «Мониторинг экономической ситуации в России сказано, что снижение цен на нефть к 50 долларам за баррель и ослабление рубля приведут к росту инфляции выше целевого уровня в 4%, передает издание Deita.ru.

Напомним, ранее аналитики назвали возможные курсы валют к началу 2019 года.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое