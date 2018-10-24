В Совфеде отреагировали на желание Киева платить крымчанам пенсии

Депутат Верховной рады Юрий Мирошниченко раскритиковал Киев за отказ платить пенсии и социальные пособия жителям Крыма. По словам политика, украинская власть «дискредитирует» жителей полуострова.

«Сейчас они абсолютно дискриминированы украинским государством в части социальных выплат и пенсий. Никто не может ограничить гражданина в его правах, а Украина отрезала Крым и дискриминировала тех, кто из Крыма пересекает границу и едет сюда», — заявил Мирошниченко в эфире телеканала NewsOne.

Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отреагировала на желание Киева платить крымчанам пенсии. Парламентарий назвала заявление депутата Рады спекуляцией. По словам российского политика, крымчане получают выплаты в соответствии с российскими законами, поскольку Крымский полуостров является территорией Российской Федерации. А значит, заявление Мирошниченко попросту неуместно.

«Это заявление из серии спекулятивных. Реально выплачивать пенсии украинские власти не могут, но периодически подобного рода высказывания звучат из уст украинских чиновников как в отношении Крыма, так и в отношении Донбасса. Следовательно, это заявление — прямая спекуляция. Все граждане Российской Федерации, живущие в Крыму, в Севастополе, получают пенсионные выплаты в соответствии с законом Российской Федерации. То есть Россия признает жителей Крыма своими гражданами. О чем еще можно говорить?» — заключила Ольга Тимофеева.

В январе 2017 года житель Харькова дозвонился на NewsOne и в прямом эфире потребовал объяснить, почему герои сюжета называют Россию «агрессором», хотя Крым сейчас живет лучше, чем когда-то в составе Украины.

Крымский полуостров снова стал частью Российской Федерации в 2014 году, за это решение крымчане проголосовали на референдуме. За воссоединение проголосовало более 95% избирателей. Несмотря на полное соответствие плебисцита нормам внутреннего и международного права, Киев регулярно обвиняет Москву в «аннексии» территории. Воссоединение используется украинскими властями как повод для антироссийских и русофобских заявлений. На Украине действует множество квазиструктур вроде «прокуратуры Автономной Республики Крым», которая не имеет никакого отношения к происходящему на полуострове. Фактически существование подобного рода ведомств — это нецелевое расходование бюджетных средств. Стоит отметить, что все больше государств признают Крым частью РФ.