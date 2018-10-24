Итальянская компания Eni отказалась от участия в проекте с «Роснефтью» в Черном море

Москва, 24 октября. Итальянская компания Eni отказалась от участия в проекте с «Роснефтью» на шельфе Черного моря по поиску углеводородов. Об этом сообщили в преддверии встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с итальянским коллегой Джузеппе Конте в аппарате российского правительства.

Как уточняется, сделка о совместной работе в Черном море между «Роснефтью» и Eni была заключена в июне 2013 года. В марте 2018 года итальянская компания воспользовалась своим правом выйти из проекта. В настоящее время ведутся переговоры об условиях приостановки проектов на шельфе Баренцева моря.

При этом ранее, как передает «Интерфакс», в «Роснефти» опровергли информацию о выходе Eni из совместных проектов, подчеркнув, что компании намерены продолжать сотрудничество.