Швейцарский суд назвал причину отказа Абрамовичу в виде на жительство

Стокгольм, 24 октября. Федеральный суд Швейцарии снял ограничения на публикацию материалов, относящихся к просьбе российского олигарха Романа Абрамовича о выдаче ему вида на жительство в Швейцарии и вероятных причин последующего отзыва такой заявки. Об этом свидетельствуют материалы суда.

«Так обстоит дело почти со всеми судебными решениями, которые Федеральный суд делает доступными для общественности», — следует из постановления суда.

По имеющимся данным, решение рассекретить информацию принято в интересах честности и прозрачности правосудия, пишет Infox.ru.

Вердикт суда позволил изданию Tribune de Geneve рассекретить версию событий, касающихся подачи Абрамовичем запроса на вид на жительство в стране. Материал был опубликован в газете в конце прошлого месяца. Согласно информации издания, Федеральное управление полиции (ФУП) Швейцарии отрицательно оценило возможные последствия предоставления российскому бизнесмену вида на жительство в стране, что в результате привело к отзыву им заявки.