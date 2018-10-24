«Не оправдала ожиданий»: эксперты заявили о провале оборонной программы США

Москва, 24 октября. Исследовательская лаборатория армии США начала искать пути модернизации армии. По мнению экспертов, это говорит о неудовлетворенности Пентагона нынешним состоянием вооруженных сил страны.

Оборонное ведомство США стало изучать перспективы создания новых технологий, которые позволят Штатам одержать победу над противником «где угодно и когда угодно». В документе Минобороны США отмечается, что модернизация армии является «критически важной потребностью» Штатов.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что состояние вооруженных сил США вызывает множество вопросов. Он отметил, что глава Пентагона Джеймс Мэттис и руководство оборонного ведомства, скорее всего, провели ревизию состояния американской армии.

«Сейчас выполняют ту самую плановую работу, которая была заложена в рекордный бюджет — 716 миллиардов долларов», — отметил Леонков в комментарии RT.

Кроме того, отметил эксперт, специалистам США не удается «довести до ума» и разработку истребителя пятого поколения F-35.

С Леонковым согласен профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. По его словам, противоракетная оборона США также нуждается в модернизации. Эксперт заявил о провале оборонной программы США: дорогостоящая программа Пентагона показала себя неэффективной.

«Сегодня специалисты понимают, что она не оправдала ожиданий и не обеспечивает безопасность Соединенных Штатов», — сказал Вадим Козюлин.

По мнению Алексея Леонкова, Штаты в срочном порядке пытаются «работать над ошибками» и решать задачу по созданию так называемой «армии будущего». У Вашингтона существует концепция «глобального мгновенного удара». Она требует высокой мобильности вооруженных сил. Отметим, что руководство США неоднократно заявляло о необходимости наращивать свою боеспособность в связи с «нарастанием угрозы» со стороны РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как Россия якобы нарушает условия соглашения. Американский президент также сказал, что США буду наращивать свой ядерный арсенал, пока Россия и Китай «не придут в себя». По мнению Алексея Леонкова, Вашингтон намеренно накаляет обстановку для привлечения дополнительных средств на военные нужды.