«Эффективный метод»: министр здравоохранения Украины объяснила, как правильно чихать

Киев, 24 октября. Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила, как нужно правильно чихать. Она опубликовала пост на своей странице в Facebook.

Украинский министр опубликовала инструкцию из фотоснимков. Супрун рассказала, что прикрывать рот во время кашля или чихания не надо, так как это может стать причиной быстрого распространения вируса.

По словам министра, «опасные патогены любят путешествовать». Она добавила, что ладонь во время чихания не в силах сдержать бактерии и вирусы. Поэтому они и в этом случае могут распространяться на расстояние до двух метров и более.

Глава Минздрава предложила «более эффективный метод» чиха. Как объяснила Супрун, надо чихать во внутреннюю сторону локтя. Она назвала такие действия «серьезным вкладом в здоровье» близких, коллег и людей, которые едут в транспорте.

Напомним, ранее глава Минздрава Украины начала атаку на флюорографию. Она обратила свое внимание на флюорографические обследования. По мнению Супрун, они являются пережитком советского прошлого, врагом современной украинской медицины и должны быть упразднены. На замену привычной флюорографии, по мнению Супрун, должно прийти анкетирование, проводимое семейным врачом. Кроме того, чиновница предложила распустить по домам из специализированных клиник больных туберкулезом легких.

Всемирная организация здравоохранения считает флюорографию одним из самых действенным методов профилактики и диагностирования туберкулеза, эпидемию которого стоит ожидать на Украине после внедрения всех реформ здравоохранения.

Стоит отметить, что за медицинскую реформу, которую Ульяна Супрун начала проводить на Украине, народ уже прозвал ее «Доктор Смерть». Ранее глава министерства уж назвала пережитком прошлого лекарства. По ее словам, излечение от болезней с помощью препаратов является очередным мифом советских медиков.

«Лучший способ поддерживать свое здоровье - спорт, здоровое питание и сон», — считает она.

Среди советов, данных Супрун гражданам страны, присутствуют рекомендации по поведению себя в морозную погоду. В частности, украинцам не стоит носить подвернутые джинсы, ведь это может вызвать обморожения и хронические заболевания, а также стоит воздержаться от контактов с металлическими поверхностями.