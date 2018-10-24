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Экономика

В России могут разрешить параллельный импорт

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В России могут разрешить параллельный импорт

Москва, 24 октября. В России могут разрешить параллельный импорт. Внести соответствующие поправки в Гражданский кодекс может Федеральная антимонопольная служба.

Нововведение позволит осуществлять импорт ряда товаров без прямого разрешения владельцев брендов, передает газета «Ведомости». Предполагается, что поправки дадут возможность российскому правительству разрешать параллельный импорт в том случае, если товары недоступны или их не хватает в России, данные товары качественно отличаются от реализуемых в других странах аналогов, а цены на них завышены.

Параллельный импорт должен привести к увеличению конкуренции и снижению цен. В конце августа разработать предложения о легализации параллельного импорта поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Автор: Василий Котов
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