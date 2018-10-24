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Подозреваемого в изнасиловании двух детей задержали под Иркутском

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Подозреваемого в изнасиловании двух детей задержали под Иркутском

Иркутск, 24 октября. В Иркутской области был задержан местный житель по подозрению в изнасиловании двух двенадцатилетних девочек. Об этом сообщает в среду пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

В настоящее время подозреваемый находится на допросе.

Как сообщают региональные СМИ, 51-летний подозреваемый был задержан местными жителями в деревне Столбова и впоследствии передан полиции.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что в Санкт-Петербурге был задержан пожилой педофил, который изнасиловал двух подростков.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
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