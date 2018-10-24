После обрушения эскалатора в Риме в больницах остаются 10 россиян

Рим, 24 октября. Стало известно, что 10 россиян остаются в госпиталях Рима после обрушения эскалатора в метрополитене итальянской столицы. Семь человек были госпитализированы с травмами средней тяжести, сообщает источник Федерального агентства новостей. Их выписка из больницы возможна уже сегодня.

По данным ФАН, трое россиян находятся под наблюдением врачей после операции. Вопрос о наличии медицинской страховки у пострадавших пока не выяснен. По данным источника, до полудня 24 октября посольство РФ в Риме должно решить этот вопрос.

Напомним, вечером 23 октября в римском метро произошел инцидент с группой российских болельщиков, приехавших на матч Рома — ЦСКА. Эскалатор в метрополитене внезапно вышел из строя. По предварительным данным, пострадали около тридцати человек.