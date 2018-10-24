Около 40 миллионов россиян сделали прививки от гриппа

Москва, 24 октября. Около 40 миллионов россиян прошли вакцинацию против гриппа и ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным на 22 октября, прививки получили 39,2 миллиона человек, что составляет 27% от численности населения страны.

Отмечается, что вакцинация проводится в том числе за счет средств федерального бюджета. Прививку получили 9,9 миллиона детей и 25,2 миллиона взрослых, 153 тысячи из которых — беременные женщины.

За счет работодателей вакцинацию прошли 2,7 миллиона человек.

Отмечается, что по состоянию на 5 октября вакцинацию прошли 31,8 миллиона россиян. В период с 15 по 21 октября специалисты Роспотребнадзора отмечают в стране низкий уровень заболеваемости ОРВИ.