«В обход санкций»: в Киеве раскрыли маршрут поставок товаров из Украины в Крым

Киев, 24 октября. Украинские продукты в обход санкций попадают в Крым через границу в Харьковской области, а потом – по мосту через Керченский пролив, заявил первый заместитель так называемого постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

Ранее украинского президента Петра Порошенко уличили в поставках продукции принадлежащей ему корпорации Roshen на полуостров.

В эфире телеканала ATR он уточнил, что через открытые пункты пропуска в Херсонской области, в также административную линию разграничения запретный товар не поставляется.

Он добавил, что «кто-то может пронести в сумке», но таким товаром «полки не забить». Гданов отметил, что запретные продукты отгружается поставщикам в обход санкций и поступают на территорию России через государственную границу. Одним из таким путей он назвал Харьков – Ростов-на-Дону.

Он подчеркнул, что таможенники и пограничники свои функции выполняют и пропускают товар. Дальше его, по словам украинского политика, нелегально переправляют через закрытый пункт пропуска «Порт Кавказ» — «Порт Крым» в Крым.

Ранее СМИ рассказали, как Украина нарушает европейские санкции против Крыма. Как сообщает украинское издание Вlackseanews, поставки сырья в Крым осуществляет не только Германия и Норвегия, но и сам Киев. Государственное предприятие Иршанское ГОК с помощью компаний-посредников направляет редкий минерал ильменит в Россию через турецкие порты. В море сырье грузят на российские суда, которые уже отправляются в Крым.

Издание отмечает, что формально украинские поставки не попадают под санкции, поскольку груз направляется в Россию, однако по факту это является схемой по обходу ограничений.

Напомним, что европейские и украинские санкции запрещают любое сотрудничество с крымскими предприятиями. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что прокуратура Германии проверяет два немецких предприятия, поставлявших титановую руду в Крым.

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией. Однако Киев не принимает решение крымчан и по-прежнему считает полуостров «своим». В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с нормами международного права проголосовали за воссоединение с РФ. Российский лидер Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».