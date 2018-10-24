Установлена личность одного из погибших на заводе «Авангард»

Санкт-Петербург, 24 октября. Одним из погибших при взрыве на заводе «Авангард» в Гатчине мог стать 19-летний уроженец Таджикистана. Об этом сообщил знакомый молодого человека Сухроб Р.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, труп 19-летнего Бехруда Р. мужчина обнаружил при разборе завалов в техническом помещении бывшего производственного здания на первом этаже. Погибший работал на заводе разнорабочим.

Взрыв на заводе «Авангард» в Гатчине произошел днем 19 октября. Накануне было найдено тело пятого погибшего. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев уточнил, что взрыв произошел из-за несоблюдения требований пожарной безопасности.