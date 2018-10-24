Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Представитель Лободы рассказала подробности госпитализации певицы

33
0 Оставить комментарий

Представитель Лободы рассказала подробности госпитализации певицы

Москва, 24 октября. Популярная исполнительница Светлана Лобода на данный момент не отменяет свои три концерта в столичном «Крокус Сити Холл», невзирая на проблемы со здоровьем, которые вынудили ее обратиться к медикам. Об этом заявила в среду пресс-секретарь певицы Дарья Бурлакова.

«Во вторник вечером Светлана Лобода была экстренно госпитализирована прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки», — отметила Бурлакова.

Она добавила, что в ходе исполнения непростого танцевального номера исполнительница сообщила о резкой боли в спине, после чего упала в обморок.

Известно, что сейчас доктора определяют диагноз и делают все возможное для стабилизации состояния артистки, передает ТАСС.

«Данных об отмене предстоящих концертов пока не поступало», — уточнила пресс-секретарь.

Как сообщала «Газета.Ru», ранее Лобода опубликовала на своей странице в Instagram информацию, что все билеты на ее предстоящее шоу SuperStar проданы.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое