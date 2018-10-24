Представитель Лободы рассказала подробности госпитализации певицы

Москва, 24 октября. Популярная исполнительница Светлана Лобода на данный момент не отменяет свои три концерта в столичном «Крокус Сити Холл», невзирая на проблемы со здоровьем, которые вынудили ее обратиться к медикам. Об этом заявила в среду пресс-секретарь певицы Дарья Бурлакова.

«Во вторник вечером Светлана Лобода была экстренно госпитализирована прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки», — отметила Бурлакова.

Она добавила, что в ходе исполнения непростого танцевального номера исполнительница сообщила о резкой боли в спине, после чего упала в обморок.

Известно, что сейчас доктора определяют диагноз и делают все возможное для стабилизации состояния артистки, передает ТАСС.

«Данных об отмене предстоящих концертов пока не поступало», — уточнила пресс-секретарь.

Как сообщала «Газета.Ru», ранее Лобода опубликовала на своей странице в Instagram информацию, что все билеты на ее предстоящее шоу SuperStar проданы.