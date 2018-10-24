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Эксперт оценил шансы «Локомотива» в матче ЛЧ против «Порту»

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Эксперт оценил шансы «Локомотива» в матче ЛЧ против «Порту»

Москва, 24 октября. Столичный «Локомотив» в среду проведет важнейший матч группового этапа Лиги чемпионов — на своем стадионе «железнодорожники» примут португальский «Порту». Если москвичи не смогут набрать три очка, то рассчитывать на завоевание путевки в весеннюю стадию еврокубков нет смысла.

Хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук отметил, что команда настраивается на «Порту» крайне серьезно, поскольку соперник титулованный и сильный.

«С учетом того, что мы неудачно стартовали в турнире, нам обязательно нужно обыгрывать португальский клуб. Предстоящие две встречи с «Порту» станут определяющими для нас в этой еврокубковой кампании», — поделился ожиданиями Миранчук.

Как отметил владелец португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков, «железнодорожникам» будет непросто в матче с португальцами, пишут «Известия».

Он указал на то, что у «Порту» практически нет проблем, поскольку команда на ходу и с каждым матчем прогрессирует.

«Стоит отметить, что «Порту» демонстрирует очень быстрый футбол. Это может создать «Локо» определенные трудности», — резюмировал Толстиков.

Как сообщала «Газета.Ru», на данный момент «Порту» с четырьмя очками лидирует в группе, сыграв вничью с немецким «Шальке» и обыграв турецкий «Галатасарай».

Автор: Алексей Громов
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