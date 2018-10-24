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Одного из гостей избили до смерти на застолье в Кронштадте

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Одного из гостей избили до смерти на застолье в Кронштадте

Санкт-Петербург, 24 октября. Застолье в Кронштадте завершилось смертью одного из гостей. Мужчину 1962 года рождения после совместного распития алкогольных напитков избил его 44-летний товарищ.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел во вторник около 11.00 утра в одной из квартир на улице Литке. Оба мужчины находились там в гостях, определенного места жительства они не имели. В ходе застолья между собутыльниками возникла ссора, после чего один из мужчин начал избивать своего товарища руками и ногами.

По словам очевидцев, нападавший был задержан опергруппой ОУР на месте происшествия. Мужчина 1962 года рождения от полученных травм скончался на месте конфликта.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
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