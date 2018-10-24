Очевидец обрушения эскалатора в Риме рассказал подробности инцидента

Москва, 24 октября. Очевидец обрушения эскалатора в римском метро «Репубблика» рассказал о том, как оказывали помощь пострадавшим в первые минуты. По словам свидетеля инцидента, который назвался Алексеем, «взбесившийся эскалатор» дернулся, будто в нем что-то сорвалось, и ускорил движение.

При этом он уточнил, что люди на нем просто ехали, никто не прыгал. По данным телеканала «360», молодой человек добавил, что люди сначала восприняли ускорение эскалатора позитивно, но потом внизу образовалась «куча мала». Кроме того, находящиеся внизу люди начали растаскивать тех, кто свалился и пострадал.

Он также подчеркнул, что власти долго реагировали на инцидент. По его мнению, с момента нажатия тревожной кнопки до начала оказания помощи прошло 12 минут. Он вспомнил, что у друга была вывернута ступня в обратную сторону и текла кровь.

Ранее сообщалось, что после инцидента метро госпитализированы россияне.