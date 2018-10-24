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Стали известны причины конфликта Нурмагомедова и Макгрегора

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Стали известны причины конфликта Нурмагомедова и Макгрегора

Москва, 24 октября. Стало известно, почему произошел конфликт между ирландцем Конором Макгрегором и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. По словам члена команды Макгрегора бойца смешанного стиля Артема Лобова, в какой-то момент Нурмагомедов начал называть ирландского коллегу петухом.

В интервью YouTube-каналу ESPN Лобов уточнил, что сначала отношения между спортсменами были хорошие, и они относились друг к другу уважительно.

«Однако в какой-то момент Хабиб зачем-то начал называть Конора петухом. Я не знаю, почему он так начал говорить, ведь Макгрегор ничего плохого про него не говорил», — пояснил Лобов.

Стали известны причины конфликта Нурмагомедова и Макгрегора

Как он предположил, Нурмагомедов знал, что такое оскорбление является одним из самых серьезных в России.

В октябре Нурмагомедов и Макгрегор встретились в поединке за титул UFC. Бой завершился победой россиянина. Ранее ирландец в своем Instagram оскорбил отца Нурмагомедова, назвав его трусом.

Автор: Василий Котов
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