Абэ рассказал о планах Токио заключить с Москвой мирный договор

Токио, 24 октября. Правительство Японии намерено заключить мирный договор с Россией на основе решения территориального вопроса. Об этом рассказал премьер-министра страны Синдзо Абэ.

В ходе выступления на открытии сессии японского парламента он уточнил, что отношения Токио и Москвы развиваются. Он напомнил, что между двумя государствами уже более 70 лет действует мирный договор.

Абэ добавил, что выполняются мирные договоренности, достигнутые в процессе визита президента России Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года. Премьер подчеркнул, что бывшие жители Курильских островов уже второй год посещают на них могилы предков с использованием самолета.

Кроме того, страны продвигают на территорию совместную хозяйственную деятельность. Японский политик подчеркнул, что на основе отношений доверия с Путиным ситуация с территориальным спором будет разрешена, и стороны заключат мирный договор.

Напомним, Токио оспаривает принадлежность к Японии Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов.