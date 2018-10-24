Медики призвали создать онкохабы для борьбы с раком в России

Москва, 24 октября. Ежегодно в России заболевают онкологией 617 тысяч взрослых и пять тысяч детей, а на учете сегодня состоят 3,5 миллиона человек. Об этом рассказали врачи-онкологи газете «Известия».

Как пишет издание, ранее президент России Владимир Путин назвал борьбу с раком приоритетной задачей здравоохранения.

Врачи рассказали, что для победы над раком сегодня России нужен жесткий отказ от курения, также население должно делать прививки от вируса папилломы человека и гепатитов. Кроме того, необходимо осторожно относиться к гормональной заместительной терапии.

Врачи считают, что для борьбы с самой болезнью необходимо создание крупных онкохабов во всех регионах страны. По мнению экспертов, одной из самых перспективных идей для борьбы с онкологией в России является укрупнение онкохабов и создание максимально развернутой диагностической сети.