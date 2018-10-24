Украинский спутник «Лыбидь» не запустят на орбиту в 2019 году

Москва, 24 октября. Украинский спутник связи «Лыбидь» (лебедь) не планируют запускать на орбиту в следующем году, его запуск систематически переносился в течение семи лет. Об этом рассказал в среду источник на космодроме «Байконур».

«В планах на 2019 год запуск украинского спутника «Лыбидь» не значится», — подчеркнул собеседник.

Источник отметил, что на сегодняшний день в российской ракетно-космической промышленности создается декрет пускув на будущий год, передает РИА Новости.

«Фактически манифест является производственным планом, на которые ориентируются в отрасли, и включает все пуски, которые планируют выполнить с российских космодромов на протяжении всего года», — объяснил источник.

Соглашение на создание спутника «Лыбидь» было заключено в декабре 2009 года Национальным космическим агентством Украины с канадской фирмой MacDonald, Dettwiler and Associates, Ltd (MDA). В общей сложности денежная сумма контракта составила порядка 250 млн долларов. Заказчиком космического аппарата является украинская сторона, однако де-юре по этому спутнику ИСС работает с канадской компанией MDA.

Напомним, старт спутника был запланирован на ракете-носителе «Зенит» с космодрома «Байконур» семь лет назад, но до этого дня так и не состоялся. Главной причиной стали финансовые трудности украинского предприятия «Южмаш», работающего над созданием «Зенита».

Ракеты «Зенит» не производятся в течение четырех лет — с 2014 года. Примечательно, что глава Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял, что страна достигла существенных успехов в космической отрасли и является «космической державой».